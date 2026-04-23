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VIDEO – Due abitazioni sono esplose lungo la stessa strada del North Side a poche ore di distanza l’una dall’altra.

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Entrambe le esplosioni, avvenute nel blocco 15000 di Preston Hollow Drive, hanno ferito gravemente tre persone e ne hanno costrette due, entrambe adulte, a recarsi in un ospedale locale per ulteriori cure.

Due esplosioni in abitazioni nello stesso quartiere, avvenute nella stessa notte, hanno spinto KSAT a rivedere la sua copertura più recente delle esplosioni in case e appartamenti segnalate dal 2020.

Complessivamente, KSAT ha riportato notizie su almeno 13 diverse abitazioni a partire dall’inizio del decennio. Alcune di queste esplosioni sono state considerate di lieve entità. Per altre ci sono voluti mesi o anni per giungere a una conclusione. Le conseguenze di altre ancora non sono ancora state determinate.

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