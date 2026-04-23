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VIDEO – Russi attaccano Dnipropetrovsk, colpito un grattacielo

Il Faro
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ANSA) – ROMA, 23 APR – Un attacco russo contro la città ucraina di Dnipropetrovsk ha provocato sette feriti. E’ stato colpito un grattacielo e sono stati danneggiati anche altri edifici residenziali. Lo ha riferito Oleksandr Ganzha, capo dell’amministrazione militare regionale di Dnipropetrovsk, su Telegram. Tra i feriti ci sono anche due bambine. I soccorritori sono al lavoro sul posto per spegnere le fiamme scoppiate in vari appartamenti. (ANSA).

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