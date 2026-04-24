Bonus anche ai non avvocati e pure se lo straniero non “remigra”: come cambia la norma sui rimpatri dopo lo stop del Colle

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Uno scambio di e-mail tra funzionari del Pentagono, portato a galla dalla Reuters, mette a fuoco le opzioni: sospensione della Spagna dall’Alleanza e revisione della posizione degli Usa sulla rivendicazione britannica delle Isole Falkland

In Parlamento è stato paragonato al gatto di Schrödinger, che nel celebre paradosso è vivo e morto allo stesso tempo. Proprio questo destino, in effetti, tocca all’articolo 30-bis del nuovo decreto Sicurezza, la norma su cui il governo è andato a schiantarsi contro il muro del Quirinale. Introdotto in sede di conversione al Senato, l’articolo prevede un “premio” economico di 615 euro agli avvocati che assistono i migranti nelle procedure di rimpatrio volontario, da erogare solo “alla partenza dello straniero”: un incentivo per favorire la “remigrazione” – totem dell’estrema destra – ma contestatissimo dalle opposizioni e dalla stessa avvocatura. Alla trovata si è opposto anche il capo dello Stato Sergio Mattarella, che ha minacciato di non firmare il provvedimento, ottenendo da palazzo Chigi un impegno a riscrivere la norma.

https://www.ilfattoquotidiano.it/2026/04/24/bonus-rimpatri-volontari-stop-mattarella-notizie/8365478/