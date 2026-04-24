Gli Usa possono sospendere o espellere la Spagna dalla Nato? Cosa dice il diritto
La tensione interna alla Nato si fa sempre più alta. Secondo quanto scrive Reuters , una mail interna del Pentagono avrebbe ipotizzato misure contro i Paesi alleati ritenuti più “difficili” nel conflitto Usa-Iran, inclusa la possibilità di sospendere la Spagna dall’Alleanza , per aver negato agli Stati Uniti la possibilità di utilizzare le basi militari sul proprio territorio nell’ambito della guerra in Medio Oriente ( GLI AGGIORNAMENTI LIVE ). Ma è possibile sospendere uno Stato dalla Nato?
Cosa dice il Trattato Nato
In nessuno dei 14 articoli del Trattato istitutivo della Nato (1949) viene prevista la possibilità che uno Stato membro possa essere “sospeso”. Di fatto non c’è quindi alcuna base giuridica per un’operazione simile .
https://tg24.sky.it/mondo/2026/04/24/spagna-nato-sospensione-usa