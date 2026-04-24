Interventi sul territorio comasco

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VIGILI DEL FUOCO DI COMO

Si segnala un intervento di soccorso tecnico urgente questa mattina a partire dalle 8.20 a Lezzeno sulla SP 23 per soccorso persona. Un giovane motociclista classe 2010 perdeva il controllo del mezzo e cadeva in un dirupo rimanendo aggrappato alla vegetazione a circa quattordici metri sotto la strada. Poiché l’elicottero del 118 era impossibilitato al recupero in verticale causa vegetazione si provvedeva a fare giungere in posto l’autoscala dei vigili del fuoco dalla sede centrale di via Valleggio e successivamente i VVF con i tecnici CNSAS hanno recuperato il giovane con barella che è stato avviato in ospedale in codice giallo

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Si segnala un intervento di soccorso tecnico urgente questa mattina alle 10.20 a Porlezza via Ceresio per incidente stradale, coinvolte auto moto.

Conducente motoveicolo incastrato sotto furgone ed estratto dal personale VVF di Menaggio in posto con due mezzi.

Tre persone coinvolte.

Strada temporaneamente a senso unico alternato

In posto VF Menaggio, 118 con 2 ambulanze 1 automedica e l’elisoccorso, Carabinieri

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Ore 7 intervento di soccorso tecnico urgente a Casnate con Bernate via Volta angolo via Rivolta per incidente stradale.

Una sola vettura coinvolta che ha perso il controllo. Si segnala una donna ferita