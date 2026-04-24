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Intorno alle 10.15 di ieri un autocarro appartenente a una ditta impegnata in lavori nella zona è scivolato lungo la strada che conduce alla piazza, ha divelto la ringhiera ed è rimasto sospeso con l’avantreno sul vuoto, a strapiombo sulla spiaggia sottostante.

Secondo le prime ipotesi, all’origine dell’incidente potrebbe esserci un guasto al sistema frenante. Illeso il conducente.

I presenti hanno subito allertato il numero unico di emergenza 112. Dalla centrale operativa è stata inviata una squadra dei Vigili del fuoco del distaccamento di Acireale, che è intervenuta rapidamente riuscendo a mettere in sicurezza il veicolo, scongiurando una caduta da circa dieci metri.

Sul posto è giunta anche una pattuglia della Polizia locale per i rilievi di rito e per coordinare le operazioni di rimozione. Con l’ausilio del braccio di una gru, il camion è stato riportato in piena sicurezza in piazza Mantova.

Nella tarda mattinata la situazione è tornata alla normalità e i presenti hanno tirato un sospiro di sollievo per la tragedia solo sfiorata.

https://www.lasicilia.it/news/cronaca/3034662/paura-a-stazzo-camion-resta-in-bilico-su-piazza-mantova-intervengono-i-vigili-del-fuoco.html