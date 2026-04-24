Pfas e tumori rari tra i vigili del fuoco: ecco i risultati dello studio

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Nella giornata di ieri, giovedì 23 aprile, in un convegno all’Istituto superiore antincendi (Isa) a Roma sono stati presentati i dati del monitoraggio eseguito a seguito dei vigili del fuoco morti per gliobastoma. L’appuntamento è stato organizzato dalla Direzione centrale per la salute. L’evento, atteso in particolare dalle famiglie dei pompieri aretini deceduti per questa malattia, ha mirato ad approfondire l’impatto dei Pfas sull’ambiente e sulla salute pubblica, supportato dai numeri degli studi condotti in materia con un focus tecnico sulla valutazione del rischio professionale.

Il comandante dei vigli del fuoco di Arezzo Fabrizio Baglioni ha spiegato cosa è risultato dal convegno Isa a Roma, che ha mirato ad approfondire l’impatto dei Pfas sull’ambiente e sulla salute pubblica, con un focus tecnico sulla valutazione del rischio professionale

“Le sostanze Pfas – ha spiegato il comandante dei vigili del fuoco del comando di Arezzo Fabrizio Baglioni – sono denominati ‘inquinanti eterni’ per la loro persistenza nell’ambiente, e sono molto difficili da smaltire. Li troviamo in tante sostanze idrorepellenti e resistenti al calore, come nei tessuti impermeabili, le pellicole alimentari. Proprio per il loro larghissimo impiego, li troviamo dispersi in acqua, che è la matrice principale con la quale le persone assumono questo tipo di sostanze. Per questi motivi il pesce è uno degli alimenti che ne contiene di più.