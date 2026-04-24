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Scoperta una rete di neonazisti e antisemiti online: nove i minori, arrestato 19enne

Il Faro
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Progettavano una nuova “Marcia su Roma” o di rifondare le “Squadre d’Azione dei fasci di combattimento” i giovanissimi suprematisti bianchi indagati a Milano nell’inchiesta che ha portato anche all’arresto di un 19enne di Pavia per propaganda e istigazione a delinquere aggravata dall’odio razziale. Il ragazzo si trova agli arresti domiciliari con l’accusa di aver guidato una rete online di giovani estremisti neonazisti antisemiti. L’operazione di smantellamento dell’organizzazione ha portato anche a 15 perquisizioni effettuate lungo tutto lo Stivale. Nove controlli hanno riguardato soggetti con età inferiore ai 18 anni.

Il giovane arrestato, secondo gli investigatori, sarebbe il diretto promotore e amministratore di una chat di gruppo denominata “Terza posizione”. Attraverso quest’ultima, i partecipanti avrebbero diffuso propaganda razzista e religiosa, contenuti di minimizzazione della Shoah e messaggi di apologia del genocidio del popolo ebraico.

https://www.tgcom24.mediaset.it/cronaca/arrestato-rete-online-giovani-estremisti-neonazisti-antisemiti_111265406-202602k.shtml

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