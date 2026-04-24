Scoperta una rete di neonazisti e antisemiti online: nove i minori, arrestato 19enne

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Progettavano una nuova “Marcia su Roma” o di rifondare le “Squadre d’Azione dei fasci di combattimento” i giovanissimi suprematisti bianchi indagati a Milano nell’inchiesta che ha portato anche all’arresto di un 19enne di Pavia per propaganda e istigazione a delinquere aggravata dall’odio razziale. Il ragazzo si trova agli arresti domiciliari con l’accusa di aver guidato una rete online di giovani estremisti neonazisti e antisemiti. L’operazione di smantellamento dell’organizzazione ha portato anche a 15 perquisizioni effettuate lungo tutto lo Stivale. Nove controlli hanno riguardato soggetti con età inferiore ai 18 anni.



Il giovane arrestato, secondo gli investigatori, sarebbe il diretto promotore e amministratore di una chat di gruppo denominata “Terza posizione”. Attraverso quest’ultima, i partecipanti avrebbero diffuso propaganda razzista e religiosa, contenuti di minimizzazione della Shoah e messaggi di apologia del genocidio del popolo ebraico.

https://www.tgcom24.mediaset.it/cronaca/arrestato-rete-online-giovani-estremisti-neonazisti-antisemiti_111265406-202602k.shtml