Stellantis può cedere 4 stabilimenti in Europa, anche Cassino: accordi con la Cina

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Stellantis è pronta a ridisegnare la propria mappa produttiva in Europa. Secondo quanto riportato da Bloomberg, il gruppo guidato dall’amministratore delegato Antonio Filosa starebbe valutando la cessione o la condivisione con partner esterni di quattro stabilimenti nel Vecchio Continente. L’obiettivo è ridurre la sovraccapacità produttiva accumulata negli ultimi anni.

L’identità del quarto impianto non è ancora stata resa nota. Le opzioni sul tavolo includono la vendita diretta, partnership industriali oppure la condivisione delle strutture con altri costruttori, anche in cambio di accesso a tecnologie avanzate.

Lo stabilimento di Cassino è quello che suscita le maggiori preoccupazioni. Nel primo trimestre del 2026, l’impianto laziale ha registrato un calo del 37,4% dei volumi produttivi, dovuto principalmente allo stop della versione elettrica dell’Alfa Romeo Stelvio. Un dato che ha già acceso i riflettori dei sindacati e rischia di innescare tensioni sociali significative.

A livello di gruppo, invece, i segnali sono più incoraggianti. In Italia, Stellantis ha prodotto 120.366 veicoli nel primo trimestre, con una crescita del 9,5%. A marzo, le consegne europee hanno raggiunto quota 228.055 unità, il 6% in più rispetto allo stesso mese del 2025.

https://quifinanza.it/economia/stellantis-cessione-stabilimenti-cina/975269/