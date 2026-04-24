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VIDEO – Due morti e 15 feriti negli attacchi russi contro edifici residenziali a Odessa

Il Faro
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Il Servizio statale di emergenza dell’Ucraina ha riferito stamattina che un edificio residenziale di tre piani è stato parzialmente distrutto da un attacco di un drone che ha provocato un incendio. Sei persone sono rimaste ferite.

Due edifici a due piani sono stati danneggiati. I soccorritori hanno estratto una persona dalle macerie e hanno evacuato 20 residenti, tra cui due bambini. Sette persone sono rimaste ferite.

In un altro luogo, due persone sono morte e una è rimasta ferita. Sedici residenti sono stati evacuati dall’edificio.

Secondo quanto riportato dal Servizio statale per le emergenze: “In totale, due persone sono morte e 14 sono rimaste ferite a seguito dell’attacco russo. I servizi di emergenza stanno gestendo le conseguenze. Ulteriori dettagli sono in fase di accertamento.”

https://www.pravda.com.ua/eng/news/2026/04/24/8031572

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