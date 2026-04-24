VIDEO – Due morti e 15 feriti negli attacchi russi contro edifici residenziali a Odessa
Il Servizio statale di emergenza dell’Ucraina ha riferito stamattina che un edificio residenziale di tre piani è stato parzialmente distrutto da un attacco di un drone che ha provocato un incendio. Sei persone sono rimaste ferite.
Due edifici a due piani sono stati danneggiati. I soccorritori hanno estratto una persona dalle macerie e hanno evacuato 20 residenti, tra cui due bambini. Sette persone sono rimaste ferite.
In un altro luogo, due persone sono morte e una è rimasta ferita. Sedici residenti sono stati evacuati dall’edificio.
Secondo quanto riportato dal Servizio statale per le emergenze: “In totale, due persone sono morte e 14 sono rimaste ferite a seguito dell’attacco russo. I servizi di emergenza stanno gestendo le conseguenze. Ulteriori dettagli sono in fase di accertamento.”