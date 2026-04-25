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Allarme chimico a Gargazzone, fuga di cloro: evacuato l’hotel Theiner’s Garten

Il Faro
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GARGAZZONE. Hotel evacuato nel primo pomeriggio per una sospetta fuga di cloro: intervento massiccio dei vigili del fuoco volontari, mobilitati da tutto il circondario. L’allarme è scattato all’interno dell’hotel Theiner’s Garten, dove si sarebbe verificata una fuoriuscita di sostanze chimiche, in particolare cloro, conservato nei locali seminterrati della struttura. La situazione ha richiesto un intervento rapido e coordinato per mettere in sicurezza l’edificio e le persone presenti.

Sul posto sono confluite otto squadre dei vigili del fuoco volontari, affiancate dal personale della Croce Bianca. L’intero albergo è stato evacuato in via precauzionale mentre venivano avviate le verifiche per individuare l’origine della perdita e contenere eventuali rischi.

Non si registrano feriti né persone intossicate. Le operazioni di controllo e bonifica sono proseguite per diverse ore, con l’obiettivo di garantire il completo ripristino delle condizioni di sicurezza all’interno della struttura.

https://www.altoadige.it/cronaca/allarme-chimico-a-gargazzone-fuga-di-cloro-evacuato-l-hotel-theiner-s-garten-1.4349753

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