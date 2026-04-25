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Human Design: cos’è, come funziona e i cinque Tipi

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MATTEO MARTINELLI

Human Design è un sistema nato alla fine degli anni ’80 che unisce elementi di astrologia, I Ching, chakra e alcune idee della scienza moderna per tracciare una sorta di mappa personale. Partendo dal momento della nascita e da un istante circa 88 giorni prima, il sistema genera un grafico — il cosiddetto “disegno” — che mette in luce centri, porte e canali e offre indicazioni sulle tendenze caratteriali, sulle modalità decisionali e sulle risorse individuali.

Le informazioni principali che ne ricavi sono il Tipo, che descrive come gestisci l’energia e quale strategia adottare nella vita; l’Autorità, che suggerisce il modo più affidabile per prendere decisioni importanti; e il Profilo, che dà indicazioni sul ruolo che tendi a assumere nelle relazioni e nel lavoro. I cinque Tipi sono: il Generatore, con energia sostenuta che funziona meglio rispondendo alle opportunità; il Generatore Manifestante, simile ma più rapido e multitasking; il Proiettore, adatto a guidare gli altri e che lavora bene quando viene riconosciuto; il Manifestatore, pensato per iniziare azioni e più efficace se informa gli altri prima di muoversi; e il Riflettore, raro e molto sensibile all’ambiente, che ha bisogno di tempo per chiarire le scelte. Human Design può offrire spunti concreti per capire abitudini e reazioni e orientare scelte pratiche, ma va usato come strumento interpretativo e di riflessione, non come diagnosi definitiva; per tradurre i simboli in consigli utili può essere utile generare il grafico facilmente on line con i dati di nascita precisi e confrontarsi con un praticante esperto.

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