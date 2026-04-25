Incendio distrugge barchessa a Villa del Conte: mobilitazione straordinaria, salve le case vicine

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Paura nel primo pomeriggio di oggi, 25 aprile, in via Guglielmo Marconi a Villa del Conte, dove un violento incendio ha completamente distrutto una barchessa adiacente a un’abitazione privata. L’allarme è scattato intorno alle 14, mobilitando un imponente dispiegamento di forze

Sul posto sono intervenute squadre dei vigili del fuoco provenienti dai distaccamenti di Cittadella, Padova, Castelfranco, Abano Terme e Vicenza, per un totale di 7 mezzi e circa 21 operatori, coordinati dal funzionario di guardia. Una mobilitazione straordinaria che ha permesso di circoscrivere rapidamente le fiamme ed evitare conseguenze ben più gravi.

Grazie al tempestivo intervento, i pompieri sono riusciti a impedire che il rogo si propagasse completamente alle abitazioni adiacenti, che hanno riportato solo danni di lieve entità. La barchessa, utilizzata come ricovero attrezzi e contenente diversi mezzi agricoli, è stata invece gravemente danneggiata dalle fiamme.

Fortunatamente non si registrano feriti. Gli abitanti dell’abitazione confinante con la struttura incendiata sono rimasti illesi, ma a scopo precauzionale sono stati presi in carico dal personale del Suem 118 per gli accertamenti del caso.

Le cause che hanno scatenato l’incendio sono ancora da accertare. Le squadre dei vigili del fuoco stanno conducendo i rilievi necessari per determinare l’origine del rogo. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri per gli adempimenti di competenza. L’intervento si è protratto per diverse ore, con le operazioni di bonifica e messa in sicurezza dell’area che hanno impegnato i soccorritori fino al tardo pomeriggio.

https://www.mattinopadova.it/cronaca/incendio-distrugge-barchessa-villa-del-conte-mobilitazione-straordinaria-pompieri-a5bjbsqh