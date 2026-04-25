Interventi sul territorio marchigiano

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VIGILI DEL FUOCO DELLE MARCHE

CARTOCETO (PU) – INCENDIO APPARTAMENTO

I Vigili del fuoco sono intervenuti poco dopo le ore 19.00 in via della Pieve, nel comune di Cartoceto, per un incendio sviluppatosi all’interno di un appartamento. Sul posto sono giunte le squadre di Fano, Pesaro oltre a un’autobotte proveniente da Senigallia che hanno provveduto alle operazioni di spegnimento e messa in sicurezza.

Dal Comando di Pesaro Urbino.

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MONTECOPIOLO (RN) – INCENDIO DI VEGETAZIONE, SQUADRE ED ELICOTTERO IN AZIONE

Dal pomeriggio Vigili del fuoco impegnati a Montecopiolo per le operazioni di spegnimento di un incendio che ha interessato 3 ettari di sterpaglie e rovi: in azione squadre di Novafeltria (RN) e Macerata Feltria (PU) ed elicottero Drago del Reparto Volo di Bologna. Sono attualmente il corso le operazioni di bonifica.

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PIORACO (MC) – SOCCORSO A PERSONA – I Vigili del fuoco sono intervenuti nel primo pomeriggio lungo il sentiero turistico “Li Vurgacci”, per il recupero di una signora che a seguito di una caduta si è infortunata a un arto inferiore. La squadra VVF di Camerino, in collaborazione con il Soccorso alpino, ha provveduto al recupero della persona e al suo trasporto fino all’ambulanza, dove è stata affidata al personale sanitario per le cure del caso.

Non sono disponibili immagini.

Dal Comando di Macerata