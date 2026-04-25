Roma, sharing 2027: corse gratis automatiche per gli abbonati Metrebus

Spread the love

MATTEO MARTINELLI

Muoversi a Roma con i mezzi in sharing diventerà decisamente più semplice per chi possiede un abbonamento Metrebus annuale. Con il nuovo bando di gara, l’agevolazione delle corse gratuite non sarà più un’opzione facoltativa per i gestori, ma un requisito obbligatorio. La vera svolta riguarda però la tecnologia: l’attivazione della gratuità sarà automatica tramite l’app di Atac, eliminando finalmente la giungla di mail e reclami che ha caratterizzato gli ultimi anni.

Le nuove regole prevedono fino a tre utilizzi giornalieri gratuiti per ogni abbonato, con una durata massima di 15 minuti a corsa, oltre i quali scatterà la tariffa standard. L’amministrazione sta inoltre valutando se separare i bandi tra bici e monopattini per adeguarli alle diverse norme del Codice della Strada.

Novità importanti anche sul fronte dei controlli. In futuro, le società che non rispetteranno le regole sulla distribuzione dei mezzi o sul parcheggio selvaggio non subiranno più la sospensione temporanea del servizio, una misura che finiva per penalizzare gli utenti. Al suo posto arriveranno sanzioni economiche molto più pesanti per gli operatori, garantendo così che la flotta di bici e monopattini resti sempre disponibile in strada senza interruzioni.