Salvato il cane da caccia Tigro vigili del fuoco al lavoro con l’escavatore | era a 5 metri di profondità

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VIGILI DEL FUOCO

MONTEFIORE DELL’ASO (AP) – È stato recuperato e riconsegnato al proprietario “Tigro” il segugio maremmano che da giorni i Vigili del fuoco di San Benedetto ed Ascoli stavano cercando di salvare. Il cane era finito in una tana scavata dai tassi, in occasione di una battuta di caccia. Le operazioni si erano intensificate nella giornata del 24, quando con l’utilizzo di sonde telescopiche munite di telecamere ed un geofono era stato ristretto il campo sulla possibile posizione dell’animale. Da questa mattina l’intervento di operatori VF con mezzi movimento terra che hanno provveduto dapprima a tracciare un sentiero, in un territorio scosceso con pendenze di circa il 10 – 12 %, per poi concentrarsi sullo scavo nella zona dove l’animale era stato individuato.

Dal Comando di Ascoli Piceno