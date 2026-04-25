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Un pomeriggio di svago al Parco Viatori di Gorizia si è trasformato in una missione di soccorso a lieto fine lo scorso 24 aprile. Verso le 18:45, un passante ha allertato i Vigili del Fuoco dopo aver udito pigolii disperati provenire dal sottosuolo: sette piccole paperelle erano scivolate in una caditoia interrata, rimanendo intrappolate.

La squadra del comando isontino è intervenuta prontamente, individuando il chiusino e recuperando i piccoli uno ad uno. Durante l’intera operazione, mamma papera è rimasta a breve distanza, sorvegliando con apprensione il lavoro dei soccorritori. Una volta riunita la famiglia, la nidiata ha ripreso il suo cammino verso i prati del parco tra la commozione dei presenti. L’intervento, pur semplice, ha sottolineato la grande sensibilità dei pompieri verso la fauna locale. Un piccolo miracolo della natura che ha reso speciale il tramonto goriziano.

https://www.il-meridiano.it/notizie/cronaca/22330-sette-paperelle-nel-tombino-a-gorizia-salvataggio-lampo-dei-vigili-del-fuoco.html