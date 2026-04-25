Tragedia sulle Maddalene: aliante decollato da Lienz si schianta sul Monte Pin. Morto il pilota a quota 2000 metri

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Una giornata dedicata al volo si è trasformata in dramma nel cuore delle Maddalene. Nel pomeriggio di oggi, sabato 25 aprile, un aliante è precipitato sul versante meridionale del Monte Pin, a una quota di circa 2.000 metri, provocando la morte istantanea del pilota. Il velivolo, secondo le prime ricostruzioni, era decollato dall’aeroporto di Lienz, in Austria, prima di terminare la sua corsa nel territorio comunale di Livo, in Val di Non.

L’allarme è scattato intorno alle 16:30, quando un escursionista che si trovava casualmente nei pressi del luogo dell’impatto ha assistito alla scena e ha contattato il Numero Unico per le Emergenze 112. La Centrale Unica di Emergenza ha immediatamente attivato la macchina dei soccorsi, inviando sul posto l’elicottero sanitario e allertando la Stazione Val di Non del Soccorso Alpino e Speleologico Trentino.

Una volta giunti sul punto dello schianto, tre operatori del soccorso alpino e il personale medico non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell’uomo alla guida; l’impatto con il suolo è stato talmente violento da rendere vano ogni tentativo di rianimazione. Le operazioni si sono quindi concentrate sul delicato recupero del corpo, reso complesso dalle condizioni del velivolo distrutto.

Per liberare la salma dalle lamiere, è stato necessario l’intervento del nucleo Speleo Alpino Fluviale (SAF) dei Vigili del Fuoco permanenti, che ha utilizzato speciali pinze idrauliche a batteria. Sul sito del disastro hanno operato in stretta sinergia anche i Vigili del Fuoco volontari della zona e le Forze dell’Ordine. Una volta completate le procedure di rito e il trasporto a valle, la salma è stata affidata alle autorità per le indagini del caso, volte a chiarire se lo schianto sia stato causato da un malore del pilota, da un cedimento strutturale o da improvvise correnti d’aria trasversali.

enti dovranno stabilire se il tragico schianto sia stato provocato da un improvviso guasto tecnico, dalle correnti d’aria in quota o da un malore del pilota.

https://www.iltquotidiano.it/articoli/tragedia-sulle-maddalene-aliante-decollato-da-lienz-si-schianta-sul-monte-pin-morto-il-pilota-a-quota-2000-metri/