VIDEO – Migliaia di persone evacuate mentre centinaia di vigili del fuoco combattono gli incendi boschivi in Giappone
Sabato centinaia di vigili del fuoco stavano combattendo contro gli incendi boschivi nelle foreste del Giappone settentrionale, mentre le autorità esortavano oltre 3.200 persone ad evacuare le proprie case, secondo quanto riferito da funzionari governativi.
Secondo quanto dichiarato in un comunicato dalle autorità locali, sabato mattina gli incendi nelle zone montuose della regione di Iwate avevano bruciato circa 700 ettari (1.730 acri) da quando erano divampati tre giorni prima.
Una grande colonna di fumo, il cui odore era percepibile fino a 30 chilometri di distanza, si levava nella valle vicino alla città di Otsuchi, mentre due elicotteri sganciavano acqua sulla foresta in fiamme.
A Otsuchi, i mezzi dei vigili del fuoco stavano irrorando la foresta vicino alle case vicine all’incendio.
Secondo quanto riportato nel comunicato, sabato saranno mobilitati circa una dozzina di elicotteri e oltre 1.300 vigili del fuoco, oltre a truppe delle Forze di autodifesa giapponesi, per combattere gli incendi.
Secondo quanto riportato, almeno otto edifici sono stati incendiati, ma tutti i residenti sono stati evacuati.