Il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco parla ai ragazzi: sei video pillole sulla sicurezza nei locali pubblici

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Promuovere la cultura della sicurezza e della prevenzione è parte integrante dell’impegno del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, che affianca all’intervento operativo un’attività di sensibilizzazione rivolta alla collettività. In questa direzione nasce il progetto dedicato alle nuove generazioni, ideato con l’obiettivo di rafforzare la capacità di riconoscere situazioni di rischio e agire in modo consapevole.

Il progetto si declina in una prima serie di sei video pillole dedicate ai contesti del tempo libero e ai luoghi pubblici, in cui sono gli stessi Vigili del Fuoco a farsi testimonial del messaggio. Attraverso indicazioni semplici e immediate, nei video si spiegano i comportamenti da adottare in caso di possibili pericoli: fumo, telefono, uscite di emergenza, sovraffollamento, effetto massa e uscita in sicurezza. “È fondamentale promuovere la diffusione della conoscenza e della cultura della sicurezza al fine di rafforzare la consapevolezza del rischio, affinché ciascuno possa adottare comportamenti corretti nella vita quotidiana”, sottolinea l’ingegner Francesco Notaro, Direttore Centrale per la formazione dei Vigili del Fuoco.

Per amplificare la diffusione di questi contenuti, i Vigili del Fuoco hanno accolto l’invito di Gruppo Spaggiari Parma, realtà EdTech da cent’anni al fianco della scuola, che si è proposta di sostenere il messaggio mettendo a disposizione il proprio ecosistema digitale, attraverso il quale dialoga quotidianamente con famiglie e comunità educante. In particolare, in ClasseViva EXTRA – la piattaforma ideata per condividere con studenti e famiglie contenuti che vanno oltre la didattica tradizionale – è stata creata una nuova area dedicata ai messaggi dei Vigili del Fuoco. Nella App verranno resi fruibili i sei video già realizzati e nel tempo condivisi ulteriori materiali, dando vita ad uno spazio riconoscibile e aggiornato sui temi della sicurezza. “Dedichiamo grande attenzione alla promozione del benessere e della sicurezza all’interno della comunità scolastica, riconoscendo il valore di iniziative che contribuiscono a diffondere una cultura della prevenzione tra studenti, docenti e famiglie”, afferma Nicola de Cesare, CEO di Gruppo Spaggiari Parma. “In quest’ottica, riteniamo fondamentale contribuire all’amplificazione di messaggi divulgativi come questi, con l’obiettivo comune di raggiungere un pubblico ancora più esteso di giovani”.

L’iniziativa di diffusione da parte di Gruppo Spaggiari Parma si inserisce in un rapporto consolidato tra il mondo della scuola e i Vigili del Fuoco, che da anni promuovono attività di formazione e sensibilizzazione rivolte agli studenti. Un impegno che oggi si arricchisce di nuovi strumenti e linguaggi, con l’obiettivo di rendere la sicurezza una competenza quotidiana, fondata sulla consapevolezza e sulla capacità di agire in modo responsabile.

https://www.infooggi.it/articolo/il-corpo-nazionale-dei-vigili-del-fuoco-parla-ai-ragazzi-sei-video-pillole-sulla-sicurezza-nei-locali-pubblici/152550/amp