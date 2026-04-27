lunedì, Aprile 27, 2026
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Incendio agli orti e baracche di Milano al confine con Corsico

Il Faro
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Un vasto incendio ha generato una densa colonna di fumo nero visibile a distanza nel pomeriggio di oggi al confine tra, Corsico, Buccinasco e Milano, causando forte preoccupazione tra i residenti della zona. Le fiamme, sviluppatesi in un’area di baracche e orti, sono state rapidamente domate dai vigili del fuoco: secondo le prime informazioni non si registrano feriti.

CORSICO – Anche la polizia locale di Corsico è intervenuta sul luogo dell’incendio scoppiato nel primo pomeriggio di oggi, “all’interno dell’area delle baracche e degli appezzamenti sul territorio del Comune di Milano”, ha spiegato il sindaco Stefano Ventura sui social.

https://giornaledeinavigli.it/cronaca/incendio-agli-orti-e-baracche-di-milano-al-confine-con-corsico-lintervento-dei-vigili-del-fuoco/

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