Le istituzioni di cui ci fidiamo di più: sì ai Vigili del Fuoco, no ai politici, dati Istat
I dati Istat ci dicono che le istituzioni di cui ci fidiamo di più sono i Vigili del fuoco, le Forze dell’ordine e il Presidente della Repubblica. Prevale poi, soprattutto nel Nord Italia, la fiducia nelle amministrazioni locali rispetto a quelle regionali, nazionali ed europee. L’istituzione di cui ci fidiamo di meno continuano invece ad essere i partiti politici.
L’indagine multiscopo Istat “Aspetti della vita quotidiana” permette di valutare quanto gli italiani (a partire dai 14 anni) ritengano che le istituzioni agiscano efficacemente nell’interesse collettivo. La fiducia viene misurata attraverso una scala da 0 a 10, dove:
- 0 indica totale sfiducia
- 10 indica fiducia completa
Questa scala ci consente anche di osservare come è cambiata la fiducia nel tempo: oggi, infatti, disponiamo di una serie storica lunga oltre dieci anni (2012–2024), che permette di individuare trend stabili e cambiamenti significativi.
Il primo dato interessante che emerge è che la fiducia nelle istituzioni cambia poco nel lungo periodo. Le posizioni nella classifica sono rimaste infatti sorprendentemente stabili negli anni. Ad esempio, dal 2012 quasi il 90% degli italiani dichiara di fidarsi dei Vigili del fuoco (cioè assegna loro un punteggio di fiducia pari o superiore a 6).
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