Siena, esce di strada e si schianta contro il guardrail: 37enne trovato carbonizzato nell’auto

Spread the love

Tragedia nella tarda serata di ieri lungo la strada statale 223, nel territorio di Sovicille, in provincia di Siena. Era quasi mezzanotte quando un’auto è finita fuori controllo prendendo fuoco dopo l’impatto. I Vigili del Fuoco, intervenuti per domare il rogo, hanno scoperto al termine delle operazioni che all’interno dell’abitacolo c’era il corpo carbonizzato di un uomo di 37 anni, Riccardo Iannini, molto noto nella città toscana.

L’incidente è avvenuto al chilometro 57+600 della Siena-Grosseto. Per cause ancora in fase di accertamento, ma sembra senza il coinvolgimento di altri veicoli, il mezzo è uscito di strada e si è incendiato in seguito all’impatto con il guardrail. Pronto l’intervento dei sanitari e dei vigili del fuoco, ma per il 37enne non c’era già più niente da fare. Il suo corpo è stato ritrovato soltanto al termine delle operazioni di spegnimento. Presenti sul posto anche gli agenti della polizia stradale e personale Anas.

https://www.fanpage.it/attualita/siena-esce-di-strada-e-si-schianta-contro-il-guardrail-37enne-trovato-carbonizzato-nellauto