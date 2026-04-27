Tir in fiamme sul raccordo | l’ intervento dei Vigili del fuoco

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La motrice di un autoarticolato ha preso fuoco poco prima dello svincolo per Terni

Tir in fiamme lungo la superstrada Orte-Terni, poco prima dello svincolo per Terni. L’autoarticolato trasportava materiale edile. A prendere fuoco è stata la motrice. Sul posto ha lavorato una squadra dei Vigili del fuoco partiti dalla centrale di Terni. Il traffico è stata bloccato fino al termine delle operazioni.