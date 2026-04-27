lunedì, Aprile 27, 2026
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VIDEO – Auto sbanda, finisce nel fiume e affonda: a bordo 4 ragazzi

Il Faro
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Un’auto con a bordo quattro ragazzi bresciani ha sbandato mentre percorreva una stradina secondaria, finendo nel fiume Oglio e venendo rapidamente inghiottita dall’acqua. È quanto accaduto nella serata di ieri, domenica 26 aprile, a Robecco d’Oglio, in provincia di Cremona, a pochi metri dal confine con Pontevico.

La buona notizia è che i quattro giovani — di 24, 28, 29 e 30 anni — sono riusciti a uscire dall’abitacolo prima che la vettura venisse completamente sommersa. La chiamata ai soccorsi è scattata poco prima delle 21: sul posto sono intervenuti in pochi minuti i vigili del fuoco, compreso il nucleo sommozzatori con un gommone, un’automedica e un’ambulanza della Croce Bianca di Brescia.

https://www.bresciatoday.it/cronaca/incidente-stradale/robecco-pontevico-auto-fiume-oglio.html
© BresciaToday

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