VIDEO – Auto sbanda, finisce nel fiume e affonda: a bordo 4 ragazzi
Un’auto con a bordo quattro ragazzi bresciani ha sbandato mentre percorreva una stradina secondaria, finendo nel fiume Oglio e venendo rapidamente inghiottita dall’acqua. È quanto accaduto nella serata di ieri, domenica 26 aprile, a Robecco d’Oglio, in provincia di Cremona, a pochi metri dal confine con Pontevico.
La buona notizia è che i quattro giovani — di 24, 28, 29 e 30 anni — sono riusciti a uscire dall’abitacolo prima che la vettura venisse completamente sommersa. La chiamata ai soccorsi è scattata poco prima delle 21: sul posto sono intervenuti in pochi minuti i vigili del fuoco, compreso il nucleo sommozzatori con un gommone, un’automedica e un’ambulanza della Croce Bianca di Brescia.
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