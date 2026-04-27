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VIDEO – Due bambini sono morti in un terribile incendio che ha devastato una casa a nord-ovest di Sydney.

Il Faro
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Due bambini sono morti in un terribile incendio che ha devastato una casa nella regione di Hawkesbury, nel Nuovo Galles del Sud , dopo che le fiamme hanno provocato il crollo del tetto dell’abitazione a due piani.

Il padre e altri quattro figli sono riusciti a mettersi in salvo dall’incendio che ha devastato la loro casa a Bowen Mountain, a circa 77 chilometri a nord-ovest di Sydney.

La famiglia aveva programmato di trasferirsi oggi nel Queensland, e la madre dei bambini era già in viaggio quando le fiamme sono divampate intorno alle 2 del mattino.

I vigili del fuoco sono arrivati ​​sul posto entro “sette-otto minuti” dall’allarme, ma hanno trovato un incendio “molto, molto esteso”, ha dichiarato il sovrintendente del Servizio antincendio rurale (RFS) Jonathon Hill.

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