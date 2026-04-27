VIDEO – Il bilancio delle vittime dell’attentato dinamitardo contro un autobus autostradale in Colombia sale a 20.

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Il bilancio delle vittime dell’attentato dinamitardo avvenuto sabato su un’autostrada colombiana è salito a 20, con altre 36 persone ferite, tra cui anche minori. I video diffusi dal luogo dell’incidente mostravano veicoli danneggiati e detriti sparsi lungo l’autostrada Panamericana nella regione meridionale di Cauca.

Il presidente colombiano Gustavo Petro ha attribuito l’attacco ai ribelli legati alle fazioni dissidenti delle Forze Armate Rivoluzionarie della Colombia (FARC), mentre il governatore locale Octavio Guzman ha descritto l’attacco come il più brutale contro i civili degli ultimi decenni.

I colloqui di pace tra le FARC e il governo nel 2016 si sono conclusi con un accordo in base al quale migliaia di combattenti si sono smobilitati, ma alcuni si sono separati e si sono rifiutati di deporre le armi. “Coloro che hanno compiuto questo attacco… sono terroristi, fascisti e narcotrafficanti”, ha dichiarato Petro a X.

“Voglio che siano i nostri soldati migliori ad affrontarli”, ha aggiunto. Guzman ha pubblicato su X un video che mostrava veicoli ribaltati e crateri disseminati lungo l’autostrada, descrivendo il bombardamento come “indiscriminato”.

https://www.bbc.com/news/articles/ckgx5kyyj8do