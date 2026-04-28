Aereo scompare dai radar e precipita: nessun sopravvissuto

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SUD SUDAN – Tutte le 14 persone a bordo di un piccolo aereo di linea sono morte lunedì in seguito allo schianto del velivolo a circa 20 km a sud-ovest di Juba, come confermato dall’Autorità per l’aviazione civile del Sud Sudan (SSCAA).

L’aereo, un Cessna 208 Caravan della CityLink Aviation, era in rotta da Yei alla capitale quando ha improvvisamente perso i contatti con il controllo del traffico aereo meno di mezz’ora dopo il decollo.

Secondo quanto riferito dalle autorità aeronautiche, l’aereo è decollato alle 09:15 ora locale ed è scomparso dai radar intorno alle 09:43. A bordo si trovavano 13 passeggeri e un pilota. Tra le vittime figurano due cittadini kenioti e 12 cittadini del Sud Sudan.

Le prime indagini suggeriscono che le avverse condizioni meteorologiche potrebbero aver giocato un ruolo chiave nell’incidente, con la scarsa visibilità indicata come possibile fattore determinante. Una squadra di soccorso è stata inviata sul luogo dell’incidente per indagare sulle circostanze e collaborare alle operazioni di recupero.

https://www.bignewsnetwork.com/news/279016554/plane-crash-kills-all-on-board-in-south-sudan