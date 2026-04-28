Approvato il nuovo Piano di Emergenza Esterno relativo al tratto autostradale dell A1

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DIREZIONE REGIONALE VIGILI DEL FUOCO EMILIA ROMAGNA

Il girn 26, presso l’Ufficio Territoriale del Governo di Bologna, si è svolto un incontro tra i Prefetti di Bologna e Firenze, i comandanti dei Vigili del Fuoco e delle Polizie Stradali delle due città, i rappresentanti delle Centrali Operative 118 Emilia Est e di Firenze-Prato e di Autostrade per l’Italia S.p.A. – IV Tronco per discutere ed approvare il nuovo Piano di Emergenza Esterno (PEE) relativo al tratto autostradale dell’A1 Milano-Napoli, con particolare riferimento alle gallerie del tratto in questione insistenti sui territori delle Aree metropolitane di Bologna e Firenze.

Il segmento in questione riveste un ruolo strategico fondamentale quale asse di collegamento tra il Nord e il Sud del Paese e presenta un’elevata concentrazione di gallerie, molte delle quali di lunghezza superiore ai 500 metri; tra queste ricordiamo la Galleria di Base, infrastruttura che insiste sui territori di competenza delle due prefetture. In tale contesto è stata ritenuta prioritaria l’elaborazione di una pianificazione unitaria, finalizzata a garantire una gestione coordinata, tempestiva ed efficace degli eventi incidentali.

Il nuovo Piano aggiorna ed estende il modello già adottato nel 2017 per la tratta A1 Direttissima (Variante di Valico), includendo anche le gallerie del tratto cosiddetto “Panoramica” e ulteriori segmenti dell’asse autostradale A1.

La pianificazione integra i Piani di Gestione dell’Emergenza (PGE) aggiornati da Autostrade per l’Italia e prevede una classificazione degli eventi in tre categorie principali: eventi C (caldi), con presenza di incendio; eventi F (freddi), senza incendio; eventi Haz Mat, con rilascio di sostanze pericolose.

A queste categorie si affianca una graduazione dell’intensità degli eventi (F1-F2 e C1-C2) in relazione agli impatti sulla sicurezza pubblica, cui corrispondono specifiche misure operative e procedure di intervento.

Il Piano individua puntualmente attori, competenze e modalità operative per ciascuna fase dell’emergenza, assicurando un approccio uniforme tra i diversi territori e una piena integrazione tra le componenti del sistema di soccorso e sicurezza.

Particolare attenzione è stata riservata alla gestione degli eventi di maggiore gravità, tra cui quelli classificati come C2, per i quali è stata oggetto di approfondito confronto la previsione di misure straordinarie, quali la chiusura totale della carreggiata opposta, al fine di garantire la massima tutela della pubblica incolumità.

I prefetti di Bologna e Firenze hanno espresso soddisfazione per l’approvazione del Piano, importante risultato del lavoro congiunto tra Istituzioni e operatori del sistema di soccorso e fondamentale strumento per stabilire e attuare procedure omogenee, condivise e pienamente coordinate finalizzate a garantire livelli sempre più elevati di sicurezza stradale e una risposta efficace e tempestiva in caso di emergenza, a tutela della vita degli utenti e degli operatori impegnati negli interventi.