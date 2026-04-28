Fuori strada, poi l’incendio: la morte del noto contradaiolo, Siena in lutto. “Tutto cuore e generosità”

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Castelfiorentino, 28 aprile 2026 – Oggi è la Giornata Mondiale della sicurezza e salute sul lavoro, ma purtroppo siamo a fare i conti con un altro incidente grave in ambiente lavorativo, che si è verificato ieri mattina. A distanza di due settimane dall’uscita del report dell’Osservatorio Sicurezza sul Lavoro e Ambiente Vega, che con dieci incidenti mortali registrati nei primi due mesi di questo 2026 colloca la Toscana in zona ’rossa’, ieri mattina a Castelfiorentino si è sfiorato un’altra tragedia. Poco dopo le sette, infatti, per una dinamica ancora poco chiara, un uomo italiano (di cui al momento non si conosce l’età) sarebbe stato travolto da una betoniera

L’incidente è avvenuto in via di Mellicciano, nella periferia di Castelfiorentino, quasi al confine con la frazione di Corazzano e il comune di San Miniato. Le condizioni del lavoratore sono apparse fin da subito preoccupanti, tanto che sono stati immediatamente allertati i soccorsi, giunti sul posto con un’automedica e un’ambulanza della Misericordia di Castelfiorentino, oltre ai Vigili del Fuoco. A causa della gravità dei traumi riportati dall’uomo, è stato allertato anche l’elisoccorso Pegaso, che è atterrato nella campagna circostante. Dopo essere stato intubato sul posto dai soccorritori del 118, il ferito è stato trasportato da Pegaso al Cto di Careggi, dove è arrivato con politrauma in codice rosso. Al momento non è noto se l’uomo sia in pericolo di vita.

https://www.lanazione.it/empoli/cronaca/travolto-da-una-betoniera-gravi-traumi-per-un-operaio-portato-con-pegaso-a-careggi-tgtazl6b