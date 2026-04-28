martedì, Aprile 28, 2026
Ultimo:
cronaca

VIDEO – I vigili del fuoco riconsegnano la Torre dei Conti a Roma nel giorno delle vittime sul lavoro

Il Faro
Spread the love

AGI – In occasione della Giornata Nazionale per le vittime sul lavoro, il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco ha ufficialmente riconsegnato a Roma Capitale la Torre dei Conti, lo storico monumento di Largo Corrado Ricci restituito alla città dopo i complessi lavori straordinari di messa in sicurezza.

L’area era stata interdetta lo scorso 3 novembre a seguito del tragico crollo costato la vita all’operaio Octav Stroici. Alla cerimonia di riconsegna, carica di commozione, ha partecipato la figlia della vittima, Alina, testimone di un tributo che ha unito istituzioni e soccorritori proprio nel luogo della tragedia.

https://www.agi.it/cronaca/video/2026-04-28/torre-dei-conti-vigili-fuoco-riconsegnano-monumento-roma-36798105

Potrebbe anche interessarti

Agenzia delle Dogane dona 3 mila litri gasolio ai Vigili del Fuoco

Il Faro

Il primo trasferimento di migranti dal Regno Unito al Ruanda è fallito

Il Faro

Tampona un’auto sull’A13, scende per verificare i danni e viene investito: un morto e tre feriti

Il Faro

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *