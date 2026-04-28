VIDEO – I vigili del fuoco riconsegnano la Torre dei Conti a Roma nel giorno delle vittime sul lavoro

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AGI – In occasione della Giornata Nazionale per le vittime sul lavoro, il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco ha ufficialmente riconsegnato a Roma Capitale la Torre dei Conti, lo storico monumento di Largo Corrado Ricci restituito alla città dopo i complessi lavori straordinari di messa in sicurezza.

L’area era stata interdetta lo scorso 3 novembre a seguito del tragico crollo costato la vita all’operaio Octav Stroici. Alla cerimonia di riconsegna, carica di commozione, ha partecipato la figlia della vittima, Alina, testimone di un tributo che ha unito istituzioni e soccorritori proprio nel luogo della tragedia.

https://www.agi.it/cronaca/video/2026-04-28/torre-dei-conti-vigili-fuoco-riconsegnano-monumento-roma-36798105