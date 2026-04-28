martedì, Aprile 28, 2026
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Vigili del fuoco

Il comando dei Vigili del Fuoco apre le porte alle scuole

Il Faro
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VIGILI DEL FUOCO VENETO E T.A.A.

Si è svolto ieri l’incontro dei Vigili del fuoco rodigini con le scolaresche degli istituti superiori della provincia. Un’occasione per mostrare da vicino le attività delle squadre di soccorso e illustrare tecniche, mezzi e attrezzature utilizzati negli interventi.

Nella sede di via dell’Ippodromo, il personale del comando ha accompagnato gli studenti in un percorso articolato in diverse isole dimostrative, dedicate alle specialità operative impiegate in caso di emergenza: dalle attrezzature USAR (Urban Search And Rescue) per le ricerche di persone sotto le macerie al soccorso in ambiente acquatico. Successivamente, i ragazzi hanno assistito ad alcune dimostrazioni operative, tra cui il soccorso a persone ferite in scenari di incidente stradale e incendio.

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pubblicato il 30 ottobre 2019 Pubblicazione Bollettino Ufficiale del Personale del Ministero dell’Interno n. 1/51 del 30 ottobre 2019 contenente il decreto n. 529 del 30 ottobre 2019 graduatoria finale del concorso pubblico, per titoli ed esami, a 250 posti nella qualifica di vigile del fuoco del C.N.VVF

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