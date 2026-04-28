Interventi sul territorio marchigiano

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VIGILI DEL FUOCO DELLE MARCHE

TAVOLETO (PU) – INCENDIO IMPIANTO INDUSTRIALE – I Vigili del fuoco sono intervenuti poco dopo le ore 10:30 in via Casinelle, per un incendio che ha interessato pannelli fotovoltaici e un silos di uno stabilimento.

La squadra di Macerata Feltria, intervenuta con due autobotti e con il supporto di un’autoscala proveniente dalla sede centrale di Pesaro, ha spento l’incendio e alla messa in sicurezza dell’area.

Dal Comando di Pesaro Urbino

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PESARO (PU) – DOPPIO INTERVENTO PER INCIDENTI STRADALI IN AUTOSTRADA – I Vigili del fuoco sono intervenuti nel corso del pomeriggio per due distinti incidenti stradali lungo l’autostrada A14 in direzione sud.

La squadra di Pesaro è intervenuta inizialmente poco prima del casello di Marotta per un’autovettura ribaltata. I Vigili del fuoco hanno provveduto all’estrazione della persona ferita rimasta all’interno del veicolo, successivamente affidata alle cure del personale sanitario del 118 ed elitrasportata all’ospedale regionale di Torrette di Ancona.

Concluso il primo intervento, la stessa squadra si è successivamente portata in supporto alla squadra di Fano al km 174, sempre in direzione sud, per un incidente che ha coinvolto due mezzi pesanti. Anche in questo caso i Vigili del fuoco hanno provveduto all’estrazione del conducente di uno dei mezzi coinvolti, affidandolo successivamente alle cure del personale sanitario, oltre alla messa in sicurezza dell’area.

Sul posto la Polizia autostradale e il personale di Autostrade per l’Italia.

Le immagini sono del secondo incidente

Dal Comando di Pesaro Urbino

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CORRIDONIA (MC) – SOCCORSO A PERSONA – I Vigili del fuoco sono intervenuti poco prima delle 14:00, per il soccorso a persona.

La squadra di Macerata, intervenuta con autoscala, ha prestato assistenza a una persona anziana caduta all’interno della propria abitazione. Non essendo possibile il trasporto attraverso la porta principale, la persona è stata stabilizzata su una barella spinale, quindi calata dalla finestra della mansarda mediante l’autoscala.

La donna è stata successivamente affidata alle cure del personale sanitario presente sul posto.

Dal Comando di Macera

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MONSAMPOLO DEL TRONTO (AP) – INCIDENTE STRADALE CON FUGA GAS – Poco dopo le 14,30 i Vigili del fuoco di San Benedetto sono intervenuti per una vettura finita fuori strada che investiva la barriera di recinzione di un partitore del gas. Nell’impatto veniva lesionata una tubazione del metano che in quel tratto ha una pressione di 32 atmosfere. Data la copiosa perdita e la vicinanza , circa 50 metri, del raccordo autostradale 11, veniva fatto chiudere in ambo le direzioni oltre che naturalmente fermata anche la circolazione in tutte le strade vicine, fino alla chiusura della valvole per l’interruzione del flusso in uscita. Sul luogo dell’incidente anche operatori VF da Ascoli con l’autogru per la rimozione dell’auto e per permettere ai tecnici del gas di riparare la rottura. Illeso il conducente dell’auto.

Sul posto Polizia di Stato, Carabinieri e Guardia di finanza.

Dal Comando di Ascoli Piceno