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Nella notte di ieri i residenti sono stati svegliati da dei botti e poi l’alta colonna di fumo nera in regione Abate alla periferia di Piossasco. Secondo una prima ricostruzione un veicolo è andato a fuoco e le fiamme hanno poi avvolto altri veicoli parcheggiati sotto il ricovero, distruggendone nove.

Le cause sono in corso di accertamento da parte dei Carabinieri di Moncalieri, mentre sul posto per domare le fiamme sono giunti dal comando provinciale di Torino Centrale e dai distaccamenti di Grugliasco Allamano, Rivoli, Rivalta di Torino e Santena diverse squadre dei vigili del fuoco.

https://www.quotidianopiemontese.it/2026/04/28/notte-difficile-per-i-vigili-del-fuoco-incendio-in-un-azienda-di-piossasco-9-veicoli-danneggiati/#goog_rewarded