Auto uscita di strada, mentre si trovava lungo l’arteria arginale del fiume Po, termina la corsa in fondo ad una scarpata
Incidente avvenuto poco prima delle 15 di mercoledì 29 aprile a Garofolo, frazione di Canaro (Rovigo): nell’impatto una ragazza di appena 18 anni, residente a Ferrara, è morta.
L’auto su cui viaggiava – insieme ad altre due persone – è uscita di strada, mentre si trovava lungo l’arteria arginale del fiume Po, terminando la propria corsa in fondo ad una scarpata. Nel sinistro, la vettura ha anche cappottato: a lanciare l’allarme, secondo quanto si apprende, sarebbe stato un gruppo di escursionisti (di passaggio in bicicletta).
Sul luogo dell’incidente sono, quindi, giunti i sanitari del 118 che, però, non hanno potuto far altro che constatare il decesso della giovane. Accanto a lei un’amica, ferita in maniera grave (ma sembra non in pericolo di vita), elitrasportata all’ospedale di Padova. Nell’abitacolo era, infine, presente un’altra persona: si tratta di un 32enne, soccorso e trasferito al nosocomio di Rovigo.’
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