Auto uscita di strada, mentre si trovava lungo l’arteria arginale del fiume Po, termina la corsa in fondo ad una scarpata

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Incidente avvenuto poco prima delle 15 di mercoledì 29 aprile a Garofolo, frazione di Canaro (Rovigo): nell’impatto una ragazza di appena 18 anni, residente a Ferrara, è morta.

L’auto su cui viaggiava – insieme ad altre due persone – è uscita di strada, mentre si trovava lungo l’arteria arginale del fiume Po, terminando la propria corsa in fondo ad una scarpata. Nel sinistro, la vettura ha anche cappottato: a lanciare l’allarme, secondo quanto si apprende, sarebbe stato un gruppo di escursionisti (di passaggio in bicicletta).

Sul luogo dell’incidente sono, quindi, giunti i sanitari del 118 che, però, non hanno potuto far altro che constatare il decesso della giovane. Accanto a lei un’amica, ferita in maniera grave (ma sembra non in pericolo di vita), elitrasportata all’ospedale di Padova. Nell’abitacolo era, infine, presente un’altra persona: si tratta di un 32enne, soccorso e trasferito al nosocomio di Rovigo.’