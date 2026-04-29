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Problemi all’aeroporto Cristoforo Colombo di Genova dove nel primo pomeriggio di ieri, per cause ancora in fase di accertamento, un jet privato ha bucato uno pneumatico in fase di atterraggio. A bordo c’erano quattro persone, turisti tedeschi: fortunatamente nessuno è rimasto ferito.

Intervenuti i vigili del fuoco – L’aereo è rimasto sulla pista. Immediatamente l’aeroporto ha fatto scattare le misure di sicurezza previste in questi casi con l’intervento dei vigili del fuoco che hanno evacuato pilota e passeggeri.

Aerei dirottati o cancellati – L’aeroporto è stato chiuso al traffico aereo per la serata, fino all’incirca alle 23. Il volo Ita Genova – Roma delle 19.20 è stato cancellato e i passeggeri sono stati riprotetti sui voli di oggi, stessa cosa per il Genova Napoli di Volotea mentre il Madrid in arrivo è stato dirottato su Torino. Il volo da Roma è andato a Linate.

Aeroporto di Genova, jet privato buca una ruota durante l’atterraggio. Scalo chiuso per ore – Primocanale.it – Le notizie aggiornate dalla Liguria