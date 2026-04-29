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Una ragazza di 18 anni è morta in un incidente avvenuto nel primo pomeriggio di oggi, mercoledì 29 aprile, lungo la strada arginale del fiume Po, nel territorio comunale di Canaro (Rovigo). Feriti anche l’amica, coetanea, e il 32enne alla guida

Secondo una prima ricostruzione l’auto, dopo la perdita di controllo da parte del conducente, è precipitata giù dall’argine ribaltandosi diverse volte.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Rovigo, che hanno operato per mettere in sicurezza il mezzo ed estrarre gli occupanti assieme ai sanitari del Suem 118, che hanno prestato le prime cure ai feriti. Il medico non ha potuto far altro che constatare il decesso della giovane, una 18enne.

L’amica è stata invece trasportata con l’elicottero in ospedale in condizioni gravissime. Ferito in maniera meno grave il conducente. Sul posto per i rilievi sono intervenuti i carabinieri.

https://www.larena.it/news/veneto/auto-finisce-fuori-strada-e-si-ribalta-muore-una-18enne-gravissima-l-amica-1.12998766