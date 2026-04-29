Autoarticolato perde il carico che travolge un’auto: due feriti
MONTEPULCIANO – Incidente di estrema gravità questo pomeriggio lungo l’autostrada A1. Intorno alle 17,25, un autoarticolato che procedeva in direzione sud ha perso il proprio carico, che ha letteralmente travolto un’autovettura in transito sulla corsia opposta, quella nord.
L’impatto ha richiesto l’immediato intervento dei vigili del Fuoco del distaccamento di Montepulciano, giunti sul posto con le attrezzature di soccorso necessarie per gestire una scena particolarmente complessa. I pompieri hanno lavorato a lungo per estrarre uno dei feriti, rimasto incastrato tra le lamiere dell’abitacolo distrutto dal carico del mezzo pesante.
ORRIERE TOSCANO