Brusaporto, esalazioni da una cisterna: gravi due operai che hanno inalato sostanze acide

Spread the love

Grave incidente sul lavoro alla Carrara Group di Brusaporto (in provincia di Bergamo): due operai avrebbero inalato sostanze acide da una cisterna e sono in condizioni critiche. Coinvolte complessivamente cinque persone, sul posto vigili del fuoco, soccorsi sanitari, carabinieri e Ats. Attivate anche le squadre specializzate Nbcr (Nucleare, biologico, chimico, radiologico) per il rischio di contaminazione da sostanze pericolose. In totale sono cinque le persone coinvolte, ma solo due le condizioni risultano preoccupanti.

L’allarme è scattato alle 18.32 di ieri sera. Da una prima ricostruzione, un operaio sarebbe entrato in un camion cisterna perdendo i sensi a causa delle esalazioni. Un secondo lavoratore, intervenuto dall’alto della cisterna, avrebbe a sua volta inalato gli acidi, accusando un malore. Un terzo collega ha prestato i primi soccorsi praticando la respirazione bocca a bocca, mentre i vigili del fuoco hanno estratto il primo operaio dall’interno della cisterna. I due lavoratori più gravi sono stati trasferiti in ospedale.

https://www.ilgiorno.it/bergamo/cronaca/esalazioni-da-una-cisterna-due-072c3a22