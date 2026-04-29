mercoledì, Aprile 29, 2026
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Vigili del fuoco

Comandante dei vigili del fuoco morto nei campi, i pompieri coltiveranno i suoi vigneti per aiutare moglie e figlio di 10 mesi: al via una raccolta fondi di solidarietà

Il Faro
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TRENTO. A Meano, dove Martino Debiasi era conosciuto e stimato, il dolore è enorme. Un dolore che però si sta trasformando subito in azione. E’ notizia di queste ore, infatti, che i suoi colleghi vigili del fuoco hanno deciso di prendersi cura dei vigneti che lui coltivava con dedizione, circa cinque-sei ettari di terra. 

Un impegno, in questo primo momento, per aiutare la sua famiglia dopo il drammatico incidente avvenuto lunedì nel quale Martino ha perso la vita .  “Vogliamo dare una mano con i trattamenti necessari nei vigneti. Già da lunedì bisogna iniziare”, ha spiegato a il Dolomiti il vicecomandante Daniel Filippi, sottolineando l’urgenza ma anche il senso di responsabilità condiviso.

Non sono soli. Accanto a loro si stanno già stringendo altri agricoltori della zona, pronti a offrire tempo, mezzi e competenze. “In questa fase iniziale ci impegneremo noi con gli agricoltori che abbiamo all’interno del corpo. Poi vedremo – continua Filippi – si sono fatti avanti anche altri agricoltori. Se l’impegno continuerà, ci divideremo il lavoro perché siamo parlando di terreni in diverse zone, Meano, Lavis, Zambana per un titolare di circa 5 – 6 ettari”.

Un’intera comunità che si sta stringendo attorno alla famiglia di Martino, alla moglie e al figlio piccolo. Tra i filari di vite, prende quindi forma una risposta concreta al dolore che però non è l’unica. 

RACCOLTA FONDI
E’ partita anche una raccolta di fondi tramite gofound me  (Un aiuto alla famiglia del nostro Comandante Martino Debiasi) e tramite conto corrente. La raccolta è destinata direttamente alla moglie Sara e figlio Gabriele ed è promossa dal Corpo Vigili del Fuoco Volontari Meano, con il sostegno della comunità e delle associazioni del territorio della Circoscrizione di Meano, della grande famiglia dei vigili del fuoco volontari della Provincia Autonoma di Trento e degli amici di Martino.

L’aiuto può essere versato anche tramite bonifico bancario: IBANIT 86 V Ø83Ø4 Ø18Ø7 ØØØØØ74379Ø9. Intestazione Unione dei Corpi dei vigili del fuoco volontari del distretto di Trento indicando la causale: “Offerta Pro Debiasi Martino

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