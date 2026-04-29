mercoledì, Aprile 29, 2026
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Darfo Boario, pony scivola dal sentiero: intervengono i vigili del fuoco per recuperarlo

Il Faro
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Apprensione e  mobilitazione questa domenica mattina a Darfo Boario per un pony scivolato a lato di un sentiero. I vigili del fuoco sono intervenuti in località Anfurro che porta al lago Moro.  Il piccolo cavallo era  scivolato a lato del sentiero e il padrone non è stato  in grado di farlo risalire in autonomia.

Con l’aiuto di corde e la collaborazione della squadra  dei vigili del fuoco, l’animale è stato recuperato ed affidato alle cure del proprietario senza riportare danni.

https://www.bresciaoggi.it/territorio-bresciano/valcamonica/darfo-boario-pony-scivola-dal-sentiero-intervengono-i-vigili-del-fuoco-per-recuperarlo-1.12995772

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