Finisce sotto la tramvia: estratto dai vigili del fuoco, è grave
Un uomo è rimasto ferito gravemente questa notte, poco dopo mezzanotte, alla fermata De André del tracciato della linea 1 della tramvia, nel comune di Scandicci.
Il 29enne, per cause da accertare, è stato trovato sotto il primo vagone del convoglio: sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con l’autogru e, dopo aver disalimentato temporaneamente la linea elettrica, hanno estratto la persona, portata poi in ospedale in codice rosso.
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