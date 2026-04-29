Finisce sotto la tramvia: estratto dai vigili del fuoco, è grave

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Un uomo è rimasto ferito gravemente questa notte, poco dopo mezzanotte, alla fermata De André del tracciato della linea 1 della tramvia, nel comune di Scandicci.

Il 29enne, per cause da accertare, è stato trovato sotto il primo vagone del convoglio: sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con l’autogru e, dopo aver disalimentato temporaneamente la linea elettrica, hanno estratto la persona, portata poi in ospedale in codice rosso.