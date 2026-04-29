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Il rogo è scoppiato poco dopo la mezzanotte tra martedì 28 e mercoledì 29 aprile. Le fiamme hanno distrutto due automobili e un camper, completamente avvolto dal fuoco, mentre altri mezzi parcheggiati nelle vicinanze sono stati messi in salvo grazie al rapido intervento dei soccorritori.

Sul posto sono arrivate tre squadre dei vigili del fuoco. I pompieri hanno lavorato per domare l’incendio e mettere in sicurezza l’area, riuscendo anche a estrarre le bombole presenti nel camper, evitando conseguenze potenzialmente più gravi.

L’incendio ha causato danni anche all’ambiente circostante. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i carabinieri. Le cause del rogo sono ancora in fase di accertamento, ma tra le ipotesi principali emerge quella di un corto circuito partito da uno dei veicoli parcheggiati.

https://www.bergamotomorrow.it/2026/04/29/monterosso-incendio-nel-parcheggio-distrutte-auto-e-camper/