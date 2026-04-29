Pauroso incendio al “Vivai Garden”: non si esclude il dolo

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n pauroso incendio nella notte tra il 28 e il 29 aprile ha completamente distrutto il complesso “Vivai Garden” di via Monte Santo ad Abano Terme. L’allarme ai numeri d’emergenza è stato lanciato dai residenti della zona che hanno visto le lingue di fuoco illuminare a giorno l’area. Immediato l’intervento dei Vigili del fuoco poco dopo la mezzanotte sul luogo dell’emergenza.

Sul posto hanno operato le squadre del distaccamento di Abano Terme con un’autopompa e un’autobotte, supportate da due squadre della sede centrale di Padova e dai volontari di Borgoricco. A coordinare le operazioni il funzionario di guardia del Comando di Padova. Le fiamme hanno coinvolto un capannone, di circa 1.200 metri quadrati. Le cause dell’incendio sono al vaglio del Nucleo Investigativo Antincendi regionale dei Vigili del fuoco. Sul posto presenti anche i carabinieri della Compagnia di Abano per gli accertamenti di competenza. Non viene esclusa la matrice dolosa. Al vaglio le immagini della videosorveglianza della zona.