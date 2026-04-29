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Pauroso incidente ad Alghero, l’auto esce di strada e rimane in bilico su uno strapiombo

Il Faro
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Alghero Spaventoso incidenteintorno alle 19 di martedì 28 aprile sulla 127bis in località Monte Carru. Coinvolta una donna di 58 anni che è stata accompagnata al pronto soccorso di Alghero per accertamenti: è stata proprio lei, rimasta miracolosamente cosciente, a telefonare ai parenti per lanciare l’allarme.

Per cause ancora da accertare, la donna ha perso il controllo della vettura, di cui era l’unica occupante, in un tratto in discesa, andando sbattere su un muretto a secco di una proprietà privata, rimanendo bloccata all’interno dell’abitacolo. I vigili del fuoco hanno messa in sicurezza la macchina, che era in bilico su uno strapiombo.

Grazie all’intervento dei vigili del fuoco, i sanitari hanno potuto stabilizzare la ferita e subito dopo estrarla dall’abitacolo. La donna è stata trasportata al pronto soccorso di Alghero per ulteriori esami. Sul posto polizia locale e 118. 

Pauroso incidente ad Alghero, l’auto esce di strada e rimane in bilico su uno strapiombo – La Nuova Sardegna

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