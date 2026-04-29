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Se lo stress da lavoro ti rovina la salute il datore ti paga i danni

Il Faro
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L’era della produttività sfrenata ha presentato il conto e il prezzo è la salute mentale dei lavoratori. Non parliamo di semplice stanchezza o di un lunedì difficile, ma di una vera e propria patologia che la giurisprudenza ormai riconosce come un danno biologico e professionale a tutti gli effetti. Il burnout emerge dal silenzio degli uffici e delle fabbriche per entrare prepotentemente nelle aule di tribunale. La regola generale che ogni cittadino deve scolpire nella mente è chiara: il datore di lavoro non ha solo il compito di pagare lo stipendio, ma ha l’obbligo giuridico inderogabile di proteggere l’integrità psicofisica di chi lavora. Se il clima aziendale diventa tossico o i ritmi superano la soglia della sopportazione umana, scatta una responsabilità civile pesantissima che può portare a risarcimenti milionari.

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