mercoledì, Aprile 29, 2026
Ultimo:
Vigili del fuoco

Soccorso un ciclista caduto nei boschi.

Il Faro
Spread the love

VIGILI DEL FUOCO DI COMO

Si segnala un intervento di soccorso tecnico urgente oggi pomeriggio poco dopo le 15 a Binago via Orietta per soccorso ad un ciclista caduto nei boschi. Nella caduta l’uomo di anni 25 rimaneva trafitto ad una spalla dalla vegetazione.
In posto i vigili del fuoco specialisti SAF da Como e i colleghi di Appiano Gentile che congiuntamente ai sanitari del 118 provvedevano al soccorso e recupero per il successivo trasferimento in ospedale a Varese

Potrebbe anche interessarti

intervento dei Vigili del Fuoco a Belvedere Ostrense per lo scoppio in un appartamento, probabilmente dovuto a una fuga di gas da una bombola

Il Faro

Perugia, incendio sterpaglie lambisce alcune abitazioni a Città Sant’Angelo

Il Faro

Video – Ribaltamento di un mezzo pesante sulla Strada Statale 131

Il Faro

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *