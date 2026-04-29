Soccorso un ciclista caduto nei boschi.
VIGILI DEL FUOCO DI COMO
Si segnala un intervento di soccorso tecnico urgente oggi pomeriggio poco dopo le 15 a Binago via Orietta per soccorso ad un ciclista caduto nei boschi. Nella caduta l’uomo di anni 25 rimaneva trafitto ad una spalla dalla vegetazione.
In posto i vigili del fuoco specialisti SAF da Como e i colleghi di Appiano Gentile che congiuntamente ai sanitari del 118 provvedevano al soccorso e recupero per il successivo trasferimento in ospedale a Varese