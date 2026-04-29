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VIDEO – Ucraina, drone russo colpisce edificio a Kramatorsk: vigile del fuoco salva una donna e i suoi gatti

Il Faro
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Le immagini riprese dalla bodycam, la telecamera indossata da un vigile del fuoco, mostrano un pompiere che evacua una donna e i suoi gatti da un appartamento invaso dal fumo dopo che un drone russo ha colpito un edificio residenziale di nove piani a Kramatorsk, provocando un incendio e impedendo alla donna di uscire da sola dalla struttura. I servizi di emergenza statali affermano che la donna e’ stata trasportata in ospedale mentre i vigili del fuoco continuano a lavorare per spegnere le fiamme.

https://www.lastampa.it/esteri/2026/04/29/video/ucraina_drone_russo_colpisce_edificio_a_kramatorsk_vigile_del_fuoco_salva_una_donna_e_i_suoi_gatti-15603882/amp

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