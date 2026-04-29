Vandali scatenati nella notte a Gallarate: a fuoco spazzatura e una centralina telefonica
Notte movimentata a Gallarate, dove poco dopo le 3.30 di mercoledì 29 aprile un incendio doloso ha richiesto l’intervento dei vigili del fuoco in via Cavour, nel tratto tra la stazione ferroviaria e la sede del consiglio comunale.
Secondo una prima ricostruzione, ignoti avrebbero dato fuoco ad alcuni sacchi della spazzatura abbandonati in strada. Le fiamme hanno poi raggiunto una cabina dei cavi telefonici situata nelle vicinanze, provocando danni alla struttura
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