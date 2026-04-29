VIDEO – Attrazione a forma di fionda si spezza a mezz’aria in un luna park spagnolo – 4 feriti

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SIVIGLIA, Spagna (KABC) — Un video terrificante mostra il momento in cui una giostra a fionda si è spezzata a mezz’aria durante la “Feria de Abril”, una popolare fiera di Siviglia, in Spagna, venerdì.

La capsula, parte dell’attrazione Steel Max, è stata sbalzata in aria prima che il cavo si spezzasse e la facesse schiantare contro la struttura di supporto in acciaio laterale. Si sono sentite le urla di una donna mentre altri spettatori fuggivano.

Quattro persone hanno riportato ferite lievi e sono state medicate sul posto, tra cui due bambini. Due di queste persone si trovavano all’interno dell’attrazione e sono state successivamente trasportate in un centro medico, secondo quanto riferito dalle autorità locali.

Il video è circolato ampiamente sui social media e le forze dell’ordine hanno dichiarato che ora fa parte di un’indagine.